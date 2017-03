Mit "Dein Lied" haben Kraftklub dem gierigen Ausharren aller poetisch verhungerten Kosmonauten ein Ende gemacht und brandneues Musikmaterial geliefert. Mit dem neuen Stoff im Ohr, freut man sich doch noch mehr auf die nächste Dosis mit K: Das neue Album "Keine Nacht für Niemand", welches am 02. Juni erscheint. Und Kraftklub wären nicht Kraftklub, wenn zur neuen Veröffentlichung nicht auch die Bühnen des Landes abgefackelt würden.

Erlebt Kraftklub im Oktober und November live

Im Herbst 2017 kommen Felix, Till, Karl, Steffen und Max auf Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz und stellen die Songs vom neuen Album vor. Wer dabei sein will (also alle, die das grad lesen) stellt sich seinem Wecker morgen auf 23.59 Uhr, da startet nämlich der Kartenvorverkauf für die "Keine Nacht für Niemand" Tour. Schnell sein ist Pflicht: Erfahrungsgemäß sind Kraftklub Tickets schneller weg als Snapchat-Storys und Einhorn-Schokolade und sind ratzfatz ausverkauft!

Alle Termine der "Keine Nacht für Niemand" Tour 2017seht ihr hier im Überblick:

17.10. Salburg, Rockhouse

18.10. Dornbirn, Conrad Sohm

20.10. Kempten, Big Box

21.10. Stuttgart, Schleyer-Halle

22.10. Pratteln, Z7

24.10. Münster, Halle Münsterland

26.10. Hannover, Swiss Life Hall

27.10 Bremen, OVB Arena

28.10. Dortmund, Westfalenhalle

30.10. Hamburg, Uebel & Gefährlich

31.10 Hamburg, Sporthalle

02.11. Berlin, Max-Schmeling-Halle

03.11. Leipzig, Arena

04.11. Frankfurt am Main, Festhalle

▶ Der exklusive Kartenvorverkauf startet am 23.03. um 23.59 Uhr auf KrasserStoff