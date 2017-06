Die Festivalsaison ist in vollem Gange und auch die Jungs von Kraftklub sind schon mittedrin: Am Wochenende stand die Band, deren neues Album "Keine Nacht für niemand" sich gerade Platz 1 in den Charts geschnappt hat, beim Greenfield Festival und als Überraschungsgäste bei Rock am Kopp in ihrer Heimatstadst Chemnitz auf der Bühne. Aber keine Angst, Kraftklub sind diesen Sommer noch ein paar Mal open air zu sehen.

Sommer, Sonne, Festivals: Erlebt Kraftklub live

Bevor Felix, Till, Karl, Steffen und Max ab Oktober auf große Tour kommen, könnt ihr sie beispielsweise auch noch beim Highfield Festival am schönen Störmthaler See erleben. Neben Kraftklub stehen dort unter anderem auch Künstler wie Bosse, Milky Chance, Beginner oder Milliarden auf der Bühne. Auch für alle, die an der Tschechischen Grenze, in Österreich oder der Schweiz wohnen, sind passende Termine dabei.

Alle kommenden Kraftklub Festivaltermine 2017 seht ihr hier im Überblick:

04.-06.07. Rock for People, Hradec Králové, CZ

08.07. Happiness Festival, Straubenhardt

20.-23.07. Deichbrand, Cuxhaven

17.08. FM4 Frequently Festival, St. Pölten

18.08. Winterthurer Musikfestwochen, Steinberggasse

18.-20.08. Highfield Festival, Störmthal

26.08. Rock im Pott, Gelsenkirchen