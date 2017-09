Der Festivalsommer ist so gut wie zu Ende und die Konzerte der "Keine Nacht für niemand" - Tour 2017 sind schon in einigen Städten ausverkauft - doch keine Angst, der geneigte Kraftklub-Fan kann aufatmen: Bereits letzte Woche gaben die fünf Chemnitzer die ersten Live-Termine für 2018 bekannt. Im Februar und März setzt die Band ihre Tour zum aktuellen Album fort und unter dem Motto "Kein Sommer für Niemand" spielen Kraftklub im August zwei Konzerte unter freiem Himmel.

Kein Dach für Niemand: Kraftklub 2018 live und open air

Und das nicht irgendwo: In der von Grün umgebenen Kindl-Bühne Wuhlheide im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick, wo schon Künstler wie Die Ärzte, Deichkind, K.I.Z. oder Casper auf der Bühne standen, werden Kraftklub am 04. August 2018 ihr erstes eigenes Open Air spielen. Am 25.08., drei Wochen später, folgt dann vor der traumhaften Kulisse des Dresdner Elbufers der nächste Streich. Tickets für die beiden Kraftklub Open Airs im Sommer sowie die Konzerttermine Anfang des Jahres 2018 sind ab sofort erhältlich.

"Keine Nacht für Niemand" Tour Termine 2018

22.02. Graz, Helmut-List-Halle

23.02. Wien, Gasometer

24.02. München, Zenith

25.02. Bamberg, Brose-Arena

28.02. Zürich, Volkshaus

02.03. Magdeburg, GETEC Arena

03.03. Bielefeld, Seidensticker Halle

09.03. Saarbrücken, E-Werk

10.03. Mannheim, Maimarkthalle

11.03. Zwickau, Stadthalle

14.03. Wetzlar, Rittal Arena

16.03. Düsseldorf, Mitsubishi Electic Halle

17.03. Kiel, Sparkassen-Arena

18.03. Lingen, Emslandarena

21.03. Göttingen, Lokhalle

23.03. Köln, Palladium

24.03. Freiburg, SICK Arena

"Kein Sommer für Niemand" Open Air Termine 2018:

04.08. Berlin, Kindl-Bühne Wuhlheide

25.08. Dresden, Filmnächte am Elbufer

