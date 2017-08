Der Festivalsommer ist so gut wie zu Ende und die Konzerte der "Keine Nacht für niemand" - Tour 2017 sind schon in einigen Städten ausverkauft - doch keine Angst, der geneigte Kraftklub-Fan kann aufatmen: Bereits letzte Woche gaben die fünf Chemnitzer die ersten beiden Live-Termine für 2018 bekannt. Unter dem Motto "Kein Sommer für Niemand" spielen Kraftklub im August zwei Konzerte unter freiem Himmel.

Kein Dach für Niemand: Kraftklub 2018 live und open air

Und das nicht irgendwo: In der von Grün umgebenen Kindl-Bühne Wuhlheide im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick, wo schon Künstler wie Die Ärzte, Deichkind, K.I.Z. oder Casper auf der Bühne standen, werden Kraftklub am 04. August 2018 ihr erstes eigenes Open Air spielen. Am 25.08., drei Wochen später, folgt dann vor der traumhaften Kulisse des Dresdner Elbufers der nächste Streich. Tickets für die beiden Kraftklub Open Airs im Sommer 2018 sind ab sofort erhältlich.

"Kein Sommer für Niemand" Open Air Termine 2018:

04.08. Berlin, Kindl-Bühne Wuhlheide

25.08. Dresden, Filmnächte am Elbufer

"Keine Nacht für Niemand" Tour Termine 2017:

17.10. Salzburg, Rockhouse (Ausverkauft)

18.10. Dornbirn, Conrad Sohm (Ausverkauft)

20.10. Kempten, Big Box

21.10. Stuttgart, Schleyer-Halle

22.10. Pratteln, Z7 (Ausverkauft)

24.10. Münster, Halle Münsterland

26.10. Hannover, Swiss Life Hall (Ausverkauft)

27.10. Bremen, OVB Arena

28.10. Dortmund, Westfalenhalle

30.10. Hamburg, Uebel & Gefährlich (Ausverkauft)

31.10. Hamburg, Sporthalle (Ausverkauft)

02.11. Berlin, Max-Schmeling-Halle (Ausverkauft)

03.11. Leipzig, Arena (Ausverkauft)

04.11. Frankfurt am Main, Festhalle

