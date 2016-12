Valentin Brunel, besser bekannt als Kungs, gehört momentan zu den interessantesten französischen Elektro-Künstlern. Der DJ und Produzent, der unter anderem mit Deep-House-Remixen von Bob Marley- und Lana Del Rey-Tracks auf sich aufmerksam machte, hat nun ein neues Werk in Albumlänge angekündigt. Am 4. November 2016 erscheint sein Debüt "Layers", auf dem uns Kungs mit feinstem House und eingängigen Vocals verwöhnen wird.

Kungs feiert riesige Erfolge

Mit seinem Song "This Girl" konnte Kungs bereits eine goldene Schallplatte einfahren. Weltweit wurde der Dance-Hit bisher über 200 Millionen Mal gestreamt und erreichte Platz Eins der offiziellen Single-Charts. Mit "Don't You Know" konnte der 19-jährige Franzose an die Erfolge anknüpfen und lieferte uns den perfekten Sound für den Sommer.

Kungs - This Girl

Kungs Album "Layers"

