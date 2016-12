Kungs steht mit seinem neuen Album "Layers" in den Startlöchern. Am 4. November 2016 erscheint das Debüt des französischen DJs und Produzenten, auf dem sich unter anderem der weltweite Hit "This Girl" befindet. Auf Facebook beantwortete Kungs nun einige Fragen seiner Fans und zeigte sich dabei überaus sympathisch.

Der momentan beste Song ist...

Unter anderem wollen die Fans von Kungs wissen, was sein momentaner Lieblingssong ist. "Cool Girl" von Tove Lo verrät Kungs und fügt hinzu: "Der Track ist einfach groovy". Außerdem verrät er uns, was er tun würde, wäre er kein Musiker. "Ich wäre wahrscheinlich Student und würde irgendwas mit Wirtschaft studieren", so der 19-Jährige. Inspiration holt sich der talentierte Musiker übrigens von diversen Musik-Stilen: Blues, Soul, Rap, Rock'n'Roll. "Die Künstler, die mich zurzeit am meisten inspirieren, sind Flume und Diplo."

Wo kommt eigentlich der Name Kungs her?

Die spannende Frage, woher sein Künstlername Kungs komme, beantwortet er mit einer witzigen Geschichte: "Als ich angefangen habe Musik zu machen, brauchte ich einen Namen. Mein Bruder und ich haben dann jegliche Übersetzungen für das Wort Gentleman gesucht. Das lettische Wort dafür ist 'Kungs' und das ist es dann geworden." Was der Franzose außerdem über seine Karriereanfänge, großartige Shows und vieles mehr zu erzählen hat, könnt ihr euch oben angucken.

▶ Mehr Videos von Kungs ansehen

Kungs Album "Layers"

▶ bei Amazon

▶ bei Saturn

▶ bei MediaMarkt



▶ bei iTunes



▶ bei Google Play