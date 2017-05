Fahrt zum World Club Dome und trefft Kungs - Universal Music Backstage macht es möglich. Vom 2. bis zum 4. Juni 2017 ist in Frankfurt am Main alles unterwegs, was im Bereich der elektronischen Tanzmusik Rang und Namen hat. Der World Club Dome lädt euch in die Commerzbank Arena ein, in der unter anderem Zedd, Westbam, Sven Väth, Steve Aoki, Robin Schulz, Miss Kittin und neben vielen anderen mehr eben auch der französische DJ und Produzent Kungs eine durchtanzte Nacht versprechen. Letzteren könnt ihr persönlich kennenlernen. Wir verlosen 1x2 Tagestickets für den World Club Dome und ein Meet & Greet mit Kungs. Teilnahmeschluss ist der 22. Mai 2017. Viel Glück!

