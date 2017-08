Für den sommerlichen Track "More Mess" hat Kungs sich Sänger Olly Murs und die belgische Rapperin Coely ins Studio geholt. Gemeinsam mit den Kungs-typischen leichten Beats wird der Song schon nach dem ersten Hören zum Sommer-Ohrwurm. Bei Spotify könnt ihr "more Mess" in voller Länge hören. Zuletzt begeisterte der "This Girl"-Schöpfer mit "Don't You Know", das ebenso wie der Mega-Hit aus seinem Album "Layers" stammt.

Kungs Song "More Mess feat. Olly Murs & Coely"

