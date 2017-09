Gute Laune für alle da draußen: Der energetische Kungs-Track "More Mess feat. Olly Murs und Coely" wird jetzt von einem offiziellen Video begleitet. Und das kann sich sehen lassen: Der französische DJ und Produzent flaniert mit Olly Murs durch die Straßen. Das gefällt auch den Passanten im Clip: Die steigen mit Playback-Performances in den Track ein und beginnen wie bei einem Flashmob mit dem Duo zu tanzen. Kungs, Olly Murs und die Featuring-Rapperin Coely versuchen diesem zu entfliehen, landen am Ende aber trotz aller Fluchtversuche glücklich auf einem Dach. Was dort passiert, seht ihr am besten selbst. Für den Clip zeichnet sich Regisseur Kevin Eis verantwortlich.

