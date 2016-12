Drieh Dich öm, maach ens Lärm, nemm de Köbes in de Ärm! Die drei Ladies von La Mäng haben mit dem „Köbesleed" eine Brauhaushymne im Gepäck die ohne Zweifel zum Haus-Rezept jeder Kölschkneipe gehören wird. Schließlich sind es nicht zuletzt die Köbesse, die diese Stadt am Laufen halten, immer nachschenken und über alles Bescheid wissen. Endlich singt es mal jemand. Hippe Rhythmen wechseln sich gekonnt mit Schunkel-Episoden ab, dazu kommt der unnachahmliche Satzgesang von Julia, Alina und Irina, der ihre Motown/Kölsch Fusion so charmant macht. Und wenn sie jetzt in der kommenden Session wieder sämtliche Bühnen der Stadt unsicher machen, haben sie mit ihrer neuen Single die perfekte Hommage an ein feucht-fröhliches Fest mit Köbes auf typisch kölsche Art! Achja, un loss ihn nie widder los de janze Naach!