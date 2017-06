Lady Antebellum melden sich nach einer längeren Auszeit mit ihrem Longplayer "Heart Break" zurück. Es ist das mittlerweile sechste Studioalbum der Band und wieder einmal stecken jede Menge coole Songs darin. Von rockig bis bluesig über balladesk ist alles auf der Platte versammelt. Mühelos schafft es das Trio, Geschichten, Erfahrungen und Erlebtes in Songs zu transportieren. Dies liegt vermutlich auch an den großartigen Nächten, die sie während der Entstehungsphase hatten: "Wir haben uns eine Menge Geschichten erzählt und viel zu viel getrunken", sagt Kelley lächelnd.

"Die Auszeit war dringend notwendig"

Nach ihrem letzten Album "747" hatte die Band eine kreative Pause eingelegt. Die war, da ist sich das Trio einig - dringend notwendig. "Du musst ein Leben leben, um wirklich darüber schreiben zu können. Wir haben uns die Zeit für unsere Familien und Freunde genommen und konnten daraus jede Menge neue Erfahrungen sammeln. Dann haben wir uns wieder in einem Raum getroffen und hatten total viel zu erzählen." Hillary Scott und Charles Kelley widmeten sich eigenen Projekten während Dave Haywood in dieser Zeit vermehrt als Produzent arbeitete. 2016 fanden sich die drei Musiker wieder zusammen im Tonstudio ein und begannen an "Heart Break" zu arbeiten. Charles ergänzte: "Ich bin so stolz darauf, dass wir wieder zusammengefunden haben und uns nun näher sind als zuvor. Nicht viele Bands können das Gleiche von sich sagen. Egal wie lange wir das schon machen, wie alt wir sind und wie viel unser Leben sich verändert, im Kern sind wir immer noch drei beste Freunde, die lieben was sie machen."

"Heart Break": Die Songs

Im Titelsong des Albums erzählt das Trio, dass es an der Zeit ist, nach einer verlorenen Liebe dem Herz eine Pause zu gönnen, anstatt sich in eine neue Beziehung zu stürzen. Etwas weniger Country und mehr nach Pop klingen "You Look Good", "Army" und "Think About You". "Big Love In A Small Town" sowie die Up-Tempo-Nummern "This City" und "Teenage Heart" sind Ohrwurmverdächtig. Mit "Home" zeigen Lady Antebellum ihre Stärke: Balladen. Die Aussage des Songs ist klar: Liebe ist wie ein gutes Zuhause.

Lady Antebellum Album " Heart Break "

