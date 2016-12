Nachdem uns Lady Gaga bereits ihre neue Single "Perfect Illusion" präsentierte, folgt jetzt endlich ein neues Album - und lange gedulden müssen wir uns nicht mehr. Die Sängerin hat "Joanne" für den 21. Oktober 2016 angekündigt und lässt damit die Fan-Herzen höher schlagen. Ihr fünftes Studioalbum widmet Lady Gaga ihrer Tante Joanne, die bereits im Alter von 19 Jahren verstarb.

Lady Gaga arbeitete mit Mark Ronson, Florence Welch, Beck am neuen Album "Joanne"

"Wir sind in der Fertigstellung und ich habe einfach ein gutes Gefühl", verriet Lady Gaga in der Beats1 Radioshow. Bereits seit Monaten arbeitet die Ausnahmekünstlerin an ihrem neuen Projekt und erhält dafür unter anderem Unterstützung von Produzent Mark Ronson sowie Sängerin Florence Welch von Florence and the Machine und Beck. Auch einen Blick auf das Cover von "Joanne" können wir bereits werfen:

