Lady Gaga gab bekannt, dass sie beim US-Football-Highlight, dem 51. Super Bowl 2017, in der Halbzeit-Show performen wird. Damit werden circa 160 Millionen Zuschauer ihren Live-Auftritt verfolgen. "Es ist keine Illusion. Die Gerüchte sind wahr. Der diesjährige Super Bowl wird Gaga!" verkündete die 30-Jährige über ihren Twitter-Account. Am 5. Februar 2017 wird in Texas eine sensationelle Show erwartet. Das Spektakel der Extraklasse soll alle bisherigen Halbzeit-Shows in den Schatten stellen, verkündet die US-Football-Profiliga NFL in einer Pressemitteilung: Es sei "nur der Anfang" einer "historischen" Halbzeitshow. Daran dürfte wohl kein Gaga-Fan zweifeln, wenn die Lady als Show-Act auftritt.



Diesmal keine Illusion: Die Lady bestätigt ihren Gaga-Auftritt via Twitter

Lady Gaga 2.0.: Der zweite Besuch des Super Bowl für die "Artpop"-Queen

Der Super Bowl ist das größte Sportereignis der Welt. Kein Wunder also, dass die Ankündigung des großen Halbzeit-Acts schon jetzt für Furore sorgt. Im Februar 2017 wird Lady Gaga die Super Bowl Bühne bereits zum zweiten Mal betreten: Schon im Jahr 2016 sang sie die amerikanische Nationalhymne und eröffnete damit das Football-Spektakel.

Zu Gast bei den Football-Giganten: Lady Gaga spricht im Interview über die Ehre der Halbzeit-Show

Die Ehre die Lady Gaga mit dieser Performance zuteil wird, erfüllt sie selbst mit größtem Stolz. In der US-Football-Show FOX NFL betonte sie, dass ein Kindheitstraum in Erfüllung ginge: "Ich plane das, seit ich fünf Jahre alt bin", erzählt sie lachend. Sie möchte deswegen einen ganz besonderen Auftritt abliefern.

"Ich will die Menschen zusammen bringen und für sie singen", so die Pop-Ikone. IZuvor steht am 21. Oktober 2016 erst einmal die Veröffentlichung ihres Albums "Joanne" an, auf dem auch die Single "Perfect Illusion" enthalten ist. Weitere Informationen zu ihrem fünften Studio-Album haben wir hier für euch.

