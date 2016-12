Lady Gaga live - ihren Auftritt seht ihr ab Minute 25

Großartige Musik trifft auf eine einzigartige Show. Lady Gaga hat sich mit Bud Light zusammengetan, um einige ganz besondere Konzerte zu spielen. Die Dive Bar-Tour führt die Ausnahmekünstlerin durch insgesamt drei Bars in den Staaten. Die Performance der Auftaktshow in Nashville gibt es jetzt bereits zu sehen, weitere Gigs folgen am 20. und 27. Oktober 2016. Genießt den Auftritt aus dem US-Staat Tennessee oben im Video.

Die Stimme unter dem rosafarbenen Hut: Lady Gaga performt neuen Track "Million Reasons"

Mit Songs wie "Perfect Illusion" und "Million Reasons" und A-Yo begeistert Lady Gaga in urigem Ambiente und im Country-Style die Zuschauer. Wie in einem guten Western sitzt die Sängerin auf dem Barhocker und singt die Textzeilen Ihres neuen Songs "Million Reasons". Teils mit akustischer Begleitung, teils selbst an der Gitarre, zeigt die talentierte Musikerin nicht nur ihre Wandelbarkeit, sondern auch ihr stimmliches Können. Die Dive Bar Tour ist die Promotion-Tour für Gagas aktuelles Album "Joanne", das am 21. Oktober 2016 veröffentlicht wurde. - mehr Informationen zum Longplayer haben wir hier für euch.

Das letzte Konzert der Dive Bar Tour

Eine besondere Tour erfordert einen krönenden Abschluss, und den fand sie im Club "The Satellite" in Los Angeles. Bereits mit ihrem Entrée setzte Gaga die Messlatte weit nach oben: die 30-Jährige fuhr stilecht im original Cadillac von Elvis vor. Flankiert von ihren beiden Background-Sängerinnen geht es, das Mikro bereits in der Hand, direkt hinein in den Club. Die Show geht los, die Pop-Ikone ist durchgehend in Bestlaune. Ebenso "Joanne"-Producer Mark Ronson, der als Gitarrist auf der Bühne performt. Es durften sich etwa 250 Zuschauer über die folgende Setlist freuen:

Dive Bar Tour L.A. - die Setlist

Come to Mama

A-YO

John Wayne

Million Reasons

Angel Down

Joanne

Perfect Illusion

Lady Gaga Album "Joanne"

