Mit "Joanne" steht das neue Album von Lady Gaga in den Startlöchern. Anlässlich der Veröffentlichung ihrer ersten Single "Perfect Illusion" hat sich die talentierte Sängerin in Berlin eingefunden und dem Zeit Magazin genau 73 Fragen beantwortet. Dabei erfahren wir sowohl einige Fun Facts als auch spannende Infos über die Person, die hinter der Künstlerfigur Lady Gaga steckt.

Zwischen Wut und Erkenntnis

Lady Gaga trifft im Interview nicht nur Entscheidungen zwischen Beatles und Rolling Stones oder Mozart und Wagner, sie spricht auch offen und ehrlich über die Hintergründe ihrer Musik. "'Perfect Illusion' ist ein Song mit ziemlich wütender Stimmung, aber ich versuche, diese Wut zu umarmen und eine Erkenntnis durchzusetzen". Sie fügt hinzu: "Ich möchte mich mit den Menschen auf einer wahrhaften, auf einer tiefen Ebene verbinden. Besonders mit der neuen Single." Und was hat es mit dem Look auf sich, den Lady Gaga im Video zu "Perfect Illusion" präsentiert? "Wenn ich eine neue Platte fertig habe, dann nehme ich den Charakter der Liedtexte, der Musik und des Artworks an. Der Style, in dem ich jetzt auftrete, ist einfach der Style, in dem ich die neue Musik singen möchte."

Perfect Illusion Video

Kann man planen, ein Popstar zu werden?

"Nein", lautet Lady Gagas klare Antwort. Dabei kommt die selbstbewusste Künstlerin, die dem Mainstream den Kampf angesagt hat, auch auf eigene Unsicherheiten und Zweifel zu sprechen: "Das ist der Kampf, dem wir kreativen Menschen – ach was, überhaupt jeder Mensch, auch die nicht kreativen – uns jeden Tag stellen müssen: Die Sicherheit, dass unsere Arbeit gut genug und etwas wert ist, ist niemals da." Wenn ihr wissen wollt, wie Lady Gagas Bett aussieht, was Freddie Mercury mit ihrem Namen zu tun hat und was ihre Nachricht an Angela Merkel ist, könnt ihr hier das komplette Interview lesen.

