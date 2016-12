Mit ihrem neuen Album "Joanne" zeigt Lady Gaga eine weitere Seite von sich: Die extravaganten Bühnen-Outfits hat sie abgelegt, musikalisch schlägt sie eine neue Richtung ein. Im großen Interview mit der New York Times spricht die Pop-Ikone einige schwierige Themen an, die ihr neues Werk inspirierten.

"Das Rechtssystem funktioniert nicht mehr"

Die Polizeigewalt gegenüber Afroamerikanern in den USA beherrscht schon längere Zeit weltweit die Medien. Ein wichtiger Punkt für Lady Gaga, die 2014 den Jazz für sich entdeckt hat. "Jazz wurde von der afroamerikanischen Community erfunden und ich glaube, es ist die größte Kunstform, die dieses Land jemals hervorgebracht hat", so die Sängerin. Auch in ihrem Kampf für die LGBT-Community (Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender) habe sie sich immer wieder mit Ungerechtigkeiten konfrontiert gesehen und erklärt: "Das Rechtssystem funktioniert nicht mehr." Sie hoffe auf Veränderung und Gerechtigkeit: "Dadurch wird die Seele gereinigt und das ist es, was ich mir für jeden Menschen wünsche."

Ein Rat von John Lennon

"Manchmal blockieren mich meine eigenen Traumata", verrät Lady Gaga außerdem im Interview. Sie schaffe es aber immer, die Dunkelheit und die negativen Gedanken mit ihrer Musik in Einklang zu bringen. "Wenn man Musik macht, gerät man in eine Zone der Achtsamkeit. Man muss sich darüber klar sein, dass dann auch unerwünschte Dinge und Themen aufkommen, aber daraus kann immer auch eine Klarheit entstehen." Einen wichtigen Rat in diesem Zusammenhang habe sie aus dem legendären Interview von John Lennon mit dem Playboy mitgenommen. "Man muss immer mutig sein", lautet diese Weisheit. Und ganz offensichtlich hat sich Lady Gaga diesen Satz in ihrer bisherigen Karriere zu Herzen genommen.

