Nur zwei Tage vor der Veröffentlichung ihres neuen Albums "Joanne", überrascht uns Lady Gaga mit einem weiteren Vorboten: "A-Yo" heißt das gute Stück und ist ab sofort für euch digital bestellbar. Live performte die Pop-Ikone den neuen Song bereits bei der Bud Light Dive Bar Tour. Den Video-Mitschnitt haben wir oben im Player für euch. Alles Weitere zu "A-Yo" haben wir hier für euch auf den Punkt gebracht.

Hut, Federn und Country-Sounds: Das Cover-Artwork zur Single

Via Instagram machte die 30-Jährige Wandlungskünstlerin schon einen aussagekräftigen Post mit dem neuen Cover zum Track. Zu Sehen ist Gaga oberkörperfrei, ihr Kopf bedeckt mit einem riesigen Hut á la Buffalo Bill. Dabei tanzend, das Gesicht versteckt, erinnert das Artwork an einen Wilden Western und die Nostalgie des Country-Lifestyles. Und genau das erwartet euch auch bei "A-Yo".

Inspiration durch Legenden: So klingt "A-Yo"

Die Töne sind Country-lastig und der Sound erinnert an den legendären Johnny Cash, der auch Gagas Inspiration für die Single war. "A-Yo" ist ein weiteres Ergebnis ihrer musikalischen Jagd nach dem besten Sound, der ihr absolut ins Lasso ging. Wobei Gaga gegenüber dem Rolling-Stone-Magazin äußerte, dass sie all den Country-Girls höchsten Respekt zolle, sich aber selber nicht als eines bezeichnen würde. Sie sei eben Musikerin, schreibe das was sie bewegt und ihr gefällt, punkt. Lady Gaga und Country? Wir sagen: Ja, wie der Cowboy-Hut auf ihrem Kopf, passt hier der Deckel auf den Topf.

