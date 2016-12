Ihr fünftes Studio-Album hat Lady Gaga nach ihrer verstorbenen Tante benannt: "Joanne". Hinter dem Namen steckt aber viel mehr, als allein die Ehrung eines Familienmitgliedes. "Joanne ist mein Zweitname. Er steht in der Mitte, zwischen meinem Vor- und Nachnamen. Auch deswegen heißt das Album 'Joanne', denn es versinnbildlicht meine persönliche Mitte", verrät die talentierte Sängerin im Interview mit der New York Times. Hier spricht sie über die Lyrics des gleichnamigen Songs und gibt einen intimen Einblick in ihre Gedankenwelt und ihre spannende Weiterentwicklung als Künstlerin und Person, die sie in dem Track verarbeitet.

Lady Gaga Album "Joanne"

