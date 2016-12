Lady Gagas neues Album "Joanne" ist draußen und sorgt weltweit für Begeisterung. Spiegel Online verriet die Pop-Ikone schon vor Veröffentlichung einige intime Hintergründe über ihr aktuelles Werk. AUßerdem sprach sie über die erste Single "Perfect Illusion" und über ihr Image als Künstlerin.

Im Kreise der Familie

Herausfinden, was einen als Menschen ausmacht. Sich erden. Mit diesem Anspruch habe Lady Gaga an "Joanne" gearbeitet. "Auf diesem Album bin ich meines Vaters Tochter, ich bin meiner Mutter Tochter und meiner Schwester Schwester. Ich bin die Schwester meiner Fans, ihre Familie." Ihre Familie und die Rückkehr zu den eigenen Wurzeln sind Themen, mit denen sich der "Poker Face"-Star intensiv auseinandergesetzt hat.

Der Umgang mit Trauer

Ihr mittlerweile neues Studio-Album hat Lady Gaga ihrer Tante Joanne gewidmet, die bereits im Alter von 19 Jahren verstarb. "Mein ganzes Leben lang habe ich nicht verstanden, warum mein Vater oft so traurig war", äußert die Sängerin im Interview. Deshalb ginge es auf dem Album unter anderem darum, wie sehr Verlust und Trauma Familien prägen und wie man lernt, Trauer zu akzeptieren. "Es gibt bestimmt viele Leute da draußen, die glauben, es wäre unmöglich, dass Lady Gaga etwas mit ihnen gemeinsam haben könnte." Mit diesem Vorurteil räumt die Pop-Ikone auf "Joanne" kräftig auf.

"Ich bin keine Marke"

Lady Gaga - Perfect Illusion

Mit der Single "Perfect Illusion" will Lady Gaga zeigen, wie wichtig es ist, geerdet zu sein. "Es geht auch darum, vor dem Fernseher zu sitzen und nicht mehr zu wissen, was wahr und was gelogen ist. Es geht darum, in all dieser Verwirrung zu überleben, stark genug zu sein, anzuerkennen, wenn etwas einfach nicht echt ist." In dem Zusammenhang kommt Lady Gaga auch auf ihr Image zu sprechen: "Es gab noch nie einen Unterschied zwischen meiner privaten und meiner Bühnen-Persönlichkeit. Leute fragen mich oft, ob ich mich hinter all den Masken und Kostümen verstecken will. Im Gegenteil: Ich habe mich offenbart! Es gibt keinen Marketing-Plan. Ich bin keine Marke."

▶ Hier das komplette Spiegel-Interview lesen

Lady Gaga Album "Joanne"

▶ bei iTunes

▶ bei Saturn



▶ bei Mediamarkt

▶ bei Amazon

▶ bei Spotify