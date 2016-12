Lady Gaga ist für ihre interessanten Looks bekannt. In der Vergangenheit machte sie bereits mehrfach durch spannende modische Entscheidungen auf sich aufmerksam. Anlässlich ihres neuen Albums "Joanne" präsentiert Lady Gaga eine neue Seite von sich und spricht im Interview mit Journelles ausführlich über die Entwicklung ihres Stils.

Mode als Ausdrucksform

"Von Album zu Album versuche ich mich auch durch Mode auszudrücken", verrät die Sängerin aus New York über die Wahl ihrer Kleidung. "Alles, was ich in der Vergangenheit getragen oder getan habe, fühlte sich in dem Moment richtig an und war ein Ausdruck meiner Gefühle." Dementsprechend gebe es für sie auch keinen Look, den sie nicht nochmal tragen würde, so Lady Gaga. "Ich gucke mir meine Looks aus der Vergangenheit nicht an wie ein Jahrbuch, in das man nach Jahren schaut und sich fragt: 'Was zur Hölle hab ich mir dabei bloß gedacht?'. Ich war zu der Zeit in einer bestimmten Stimmung oder an einem bestimmten Punkt in meinem Leben und egal was die Leute gesagt oder gedacht haben, war ich immer ehrlich."

Inspiration durch Designer

Karl Lagerfeld, Hedi Slimane, Saint Laurent: Durch ihr großes Inetresse an Mode liegt Lady Gagas Verbindung zu diversen Designern nahe. "Mit Hedi Slimane habe ich ja bereits an den Kunstwerken für 'Fame Monster' zusammengearbeitet. Außerdem gab es ein Shooting vom V Magazine, bei dem ich Karl Lagerfeld und Hedi Slimane zusammengebracht habe. Er ist jemand, der Musik und Mode perfekt vereint." Abschließend stellt Lady Gaga fest: "Es besteht immer eine Verbindung zwischen meiner Musik und meinem Style. Aber es steckt keine Strategie dahinter. Ich möchte mich einfach gut fühlen."

