Führerschein-Neuling Lady Gaga muss bei Corden ans Steuer

Lady Gaga ist bekannt dafür, sich immer wieder neu zu erfinden. Und doch ist die exzentrische Pop-Queen auch ein ganz normaler Mensch: Vor wenigen Monaten erst bestand sie ihre Führerscheinprüfung, gesteht sie Talkshowmaster James Corden. "Es war sooo peinlich. Meine ganze Familie kam mit zur Prüfung. Mein Vater hat sogar geweint, weil er so stolz war", erzählt die "Perfect Illusion"-Sängerin. Einen Augenblick später sitzt sie am Steuer, während James Corden sich sicherheitshalber gleich einen Helm aufsetzt.

Gaga besitzt mehr als 400 Kleidungsstücke von Michael Jackson

Immer wieder - wie im berühmt berüchtigten Carpool Karaoke eben üblich - performen die beiden mit "Bad Romance", "The Edge Of Glory" und "Pokerface" gleich mehrere Hits der Sängerin im Duett. Und oben drauf gibt es sogar noch ein stimmgewaltiges Voice Warm-Up. Ganz nebenbei verrät Gaga Trivia über sich selbst: "Ich habe um die 400 Kleidungsstücke von Michael Jackson. Ich habe eine Thriller-Jacke, einen seiner Handschuhe, und viele Tourkostüme. Ich bewahre sie in einem speziell temperierten Raum auf."

"Ich bin ein Versager was Fashion angeht"

Fashionlastig geht es weiter. Sie mache sich nie Gedanken darum, ob sie dem Trend entspricht, verrät Mother Monster, "ich bin ein Versager, was Fashion angeht". James packt die Gelegenheit direkt am Schopfe und schlüpft gleich in mehrere exzentrische Gaga-Outfits. Musikalisch bildet die gemeinsame Performance Gagas aktuellen Songs "Million Reasons" vom neuen Album "Joanne" den krönenden Abschluss. Es ist ein Longplayer, der von Schmerz, Stärke und der Selbstheilung handelt.

Lady Gaga nimmt das Stand-Up Ruder in die Hand und moderiert

"Heute Nacht bin ich Lady Haha", scherzt die Sängerin und legt gleich nach - mit Witzen über Donald Trump. Da muss James Corden natürlich eingreifen, und erobert seine Late Late Show zurück. Aber der Versuch, die Sängerin wieder Heim zu schicken, scheitert kläglich. Sie bleibt natürlich - und steigt kurzerhand als Sängerin in die Show-Band ein.

