Lady Gaga über ihre Led Zeppelin-Coverband

"Hey, hey, mama, said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove": Allein beim Lesen der Lyrics von "Black Dog" klingt direkt der Sound der unverwechselbare rauen, aber hellen Stimme von Led Zeppelin-Frontmann Robert Plant im Ohr. Dass auch Lady Gaga diesen Gesangsstil beherrscht, bewies die 30-Jährige spontan in der Show von Radio-Talker Howard Stern. Warum das so gut klappt? Die Pop-Ikone war einmal Sängerin in einer Led Zeppelin-Coverband. Wenn ein ungeübter Laie die Reibeisen-Stimme von Robert Plant imitieren will, kann das jedoch gefährlich werden. Warum, erklärt Gaga ausführlich - und bedient sich dabei gewohnt charmant der Bilderwelten des weiblichen Geschlechts.

Lady Gaga Album "Joanne"

▶ bei iTunes

▶ bei Saturn

▶ bei Mediamarkt

▶ bei Amazon

▶ bei Spotify