Lady Gaga kann man schlecht in Worte fassen, aber umso besser in Zahlen: Mit ihrem aktuellen Studioalbum "Joanne" schaffte es die Pop-Ikone kürzlich an die Spitze der Charts. Genauer gesagt, zum vierten Mal seit dem Jahr 2010. Damit bricht sie laut Billboard alle Rekorde und führt die Riege der Künstlerinnen mit den meisten Albumverkäufen in dieser Dekade an.

Nach "Born This Way", "Artpop" und "Cheek To Cheek" ist "Joanne" das vierte Gaga-Album in Folge, das es auf Platz eins geschafft hat. Via Facebook bedankte sich Mother Monster bei ihren Fans: "Das ist ein Grand Slam", scherzt die 30-Jährige charmant. Im Tennis bedeutet dies, dass man alle großen Turniere eines Kalenderjahres gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch, Gaga!

Lady Gaga Album "Joanne"

▶ bei iTunes

▶ bei Saturn

▶ bei Mediamarkt

▶ bei Amazon

▶ bei Spotify