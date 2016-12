Million Reasons (live)

Am 30. November 2016 fand in Paris die diesjährige Victoria's Secret Fashion Show statt. Erstmals gastierte die spektakuläre Modenschau in der französischen Hauptstadt und wartete mit besonderen musikalischen Gästen auf. Lady Gaga performte live, während die Models über den Catwalk liefen und schmiss sich dafür auch selbst in aufregende Outfits.

A-YO (live)

Zu hören gab es unter anderem die beiden Tracks "Million Reasons" und "A-Yo" aus ihrem aktuellen Album "Joanne". Auf ihrem Instagram-Profil lieferte Lady Gaga einen spannenden Einblick hinter die Kulissen und zeigte sich unter anderem mit den beiden Model-Schwestern Gigi und Bella Hadid.

The Weeknd ebenfalls auf der Bühne

Starboy (live)

Auch The Weeknd hat sich nach Paris begeben, um einen musikalischen Beitrag zur Show beizusteuern. Der R'n'B-Star sorgte gerade erst mit seinem Album "Starboy" für Aufregung, stand unter anderem bei den EMAs und AMAs auf der Bühne und lieferte bei Jimmy Fallon und Ellen DeGeneres starke Performances ab. Den feierlichen Anlass postete der Kanadier prompt auf seinem Instagram-Account. Umgeben von solch schönen Engeln vervollständigte bei bei der Victoria's Secret Fashion Show neben Lady Gaga und The Weeknd, Bruno Mars das musikalische Programm.

tonight Ein von The Weeknd (@theweeknd) gepostetes Foto am 5. Dez 2016 um 13:27 Uhr

