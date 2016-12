"Million Reasons" war von Anfang an der Lieblingssong vieler auf dem aktuellen Lady Gaga-Album "Joanne" nun bekommt der gefühlvolle Track endlich ein Video. Und das zeigt Mother Monster eindrucksvoll von ihrer ruhigen Seite.



Der Clip beginnt dort, wo "Perfect Illusion" endete. Die Party ist vorbei. Es scheint, Gaga fahre mit ihrem Team aus der wilden Feier in der Wüste zurück. Willkommen in ihrer Realität. Eine Visagistin stylt sie auf den Look des Albumcovers, der Fotoshoot beginnt. Als Country-Girl im pinken Anzug performt Lady Gaga ihren Song. Doch dann geht es in der Bilderwelt zurück auf den Moment nach der hemmungslosen "Perfect Illusion"- Party. Was ist dort wirklich passiert? Das Video zu "Million Reasons" bekommt eine emotionale Wendung...

