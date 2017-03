Die Tage sind gezählt: Der Super Bowl 2017 steht am 5. Februar im amerikanischen Houston an und verspricht einmal mehr nicht nur Highlights von Footballern und Cheerleadern. Das Mega-Sport-Event erwartet uns dank des Halbzeit-Auftritts von Lady Gaga mit einer wahrhaft gigantischen Performance - das lässt jedenfalls ein jetzt veröffentlichtes Video der Reihe Lady Gaga Journal to #PepsiHalftime vermuten, in dem Mother Monster Vorbereitung und Pläne ihrer Show mit ihren Fans teilt.

Hoch hinaus: Gagas große Pläne für den 51. Super Bowl

Die Rolle des Halbzeit-Acts des größten Football-Events der Welt zu bekleiden, ist für Lady Gaga der Höhepunkt ihrer bisherigen Karriere, wie sie in einem Inteview verriet. Deswegen heißt es für die "Million Reasons"-Sängerin jetzt: klotzen statt kleckern. Denn die Choreografie der Pop-Ikone soll mindestens genauso historisch werden, wie der Performance-Ort. Im Video gibt es unter anderem einen Einblick in die Zusammenarbeit mit Choreograf Ricky Jackson, der das Tänzer-Team intensiv auf den großen Termin vorbereitet. Gaga teilte außerdem die schweißtreibende Vorbereitung über ihren Facebook-Account:

Vom Anfang bis zum Ende: Lady Gagas Super-Bowl-Eröffnung macht Lust auf mehr

Lady Gaga, die am 21. Oktober 2016 ihr Album "Joanne" veröffentlichte, sang bereits im Jahr 2016 die Nationalhymne beim Super Bowl und eröffnete damit das legendäre Football-Event. Mit dem Umsetzen der diesjährigen Halbzeit-Show steigt sie noch ein Treppchen höher, vielleicht sogar bis aufs Dach. Wir sind gespannt und heizen uns mit dem Lady Gaga Journal to #PepsiHalftime schon mal ordentlich ein.

