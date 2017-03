Vergangene Nacht raubte Lady Gaga mit ihrer legendären NFL Superbowl Halftime Performance Zuschauern weltweit den Atem; nun legt die Pop-Ikone mit einer Ankündigung nach, die für endlos-Endorphine und Freudenschreie bei ihren Fans weltweit sorgen dürfte: Mother Monster kommt 2017 auf Welttournee.

A video posted by xoxo, Joanne (@ladygaga) on Feb 5, 2017 at 8:33pm PST

Lady Gaga kommt nach Hamburg, Berlin und Köln

Mit diesem Post kündigte die Lady Gaga ihre World Tour an. Am 1. August 2017 findet im kanadischen Vancouver der Tourauftakt statt. Am 22. September 2017 setzt die Musikerin dann Fuß auf europäischem Boden und spielt die erste Show ihrer Europatour in Barcelona. Und auch alle deutschen Fans dürften aufatmen, denn ihre Heldin spielt auch drei Shows in Deutschland. Am 10. Februar 2017 startet der Vorverkauf für die Tickets der drei Gigs. Wir haben die Konzertdates für euch zusammengefasst:

29. September 2017, Hamburg, Barclaycard Arena

26. Oktober 2017, Berlin, Mercedes-Benz-Arena

28. Oktober 2017, Köln, Lanxess Arena

Lady Gaga Album "Joanne"

