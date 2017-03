Es war ein Auftritt der Superlative: Lady Gaga performte bei den Grammys 2017 gemeinsam mit Metallica. Ob dies der Startschuss für ein gemeinsames Projekt ist und wie Metallica und Mother Monster die 72-Stunden Vorbereitung empfanden, hat Lars Ulrich im Interview mit dem Metal-Hammer-Magazin verraten.

"Fucking Next Level": Wie gut Lady Gaga und James Hetfield zusammen funktionierten

Die Performance der Grammys am 12. Februar 2017 war bis dato einzigartig: Metallica holten sich für ihren Auftritt bei dem wichtigsten Musikpreis weibliche Unterstützung. Gemeinsam mit Lady Gaga performten sie "Moth Into Flame" von ihrem aktuellen Album "Hardwired...To Self-Destruct". Das gefiel beiden Seiten so gut, dass Lars Ulrich jetzt Im Interview mit dem Magazin Metal Hammer erzählte, wie besonders diese Zusammenarbeit war: "Die Art und Weise, wie James' und ihre Stimme zusammenpassten… das war fucking Next-Level." Dabei wussten die Metal-Legenden schon vorher von Gagas "Metal-Chick"-Attitüde, allerdings nicht, dass es auf so harmonische Weise klappen würde.

Metalligaga: musikalische Zukunft eines ungewöhnlichen Doppels

Daraus ziehen Metallica und Lady Gaga nur eine logische Konsequenz: "Unser Wochenende war aber so nahtlos und authentisch, dass es sich nur natürlich anfühlt, die Idee irgendwann später noch einmal aufzugreifen." Ein solches gemeinsames Projekt sei zwar momentan nicht konkret geplant, aber in jedem Fall möglich. Auch Gaga äußerte sich bei dem Soundcheck gegenüber Metallica: "Das ist einfach zu gut, um es dabei zu belassen."

Superbowl-Auftritt: Lady Gaga schreibt Geschichte

Die "Perfect Illusion"- Sängerin startete ihr Jahr 2017 durchweg mit Höhenflügen, stellte sie mit ihrem Superbowl-Auftritt doch schon einen Rekord auf: Niemals zuvor wurde eine Performance bei dem Football-Event von 150 Millionen Menschen angesehen. Metallica und Gaga wäre wahrhaft eine Kollaboration, die widererwarten zwei der größten musikalischen Talente zusammenführen würde. Wir sind gespannt und vergnügen uns solange mit dem tollen Auftritt, den ihr euch im Video ansehen könnt.

Lady Gaga Album "Joanne"

▶ bei iTunes

▶ bei Saturn



▶ bei Mediamarkt

▶ bei Amazon

▶ bei Spotify