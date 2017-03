Es scheint als gibt es bei Lady Gaga keine Pausen: Nach ihrem gemeinsamen Auftritt mit den Metal-Legenden von Metallica bei den Grammys 2017, hat die "Million Reasons"-Sängerin jetzt einen vielversprechenden Kontakt geknüpft. Mit Hollywood-Regisseur Brett Ratner plant sie eine Zusammenarbeit namens "The Love Project 2017" und postete erste Teaser-Videos über ihren Facebook-Account. Wir haben die Spots und Infos zu #lovein3words für euch.

Schwarz-weiße Gerüchteküche: Eine Kooperation von Regisseur Brett Ratner ("Money Talks – Geld stinkt nicht") und Lady Gaga nimmt in Form eines Facebook-Post der Musikerin Gestalt an. Zu sehen ist ein Schwarz-Weiß-Video, dass mehrere Menschen begleitet, die sich ihre Liebe im Alltag zeigen. Damit veröffentlicht Gaga einen ersten Teil des "The Love Project". Sie selbst postete dazu: "Ich bin so stolz, dass die Born This Way Foundation und ich uns mit #theloveproject2017 zusammentun. Zeigt uns eure Liebe in drei Worten". Ihr Song "Million Reasons" bietet dazu die perfekte Begleitmusik.

Ein weiterer Teaser mit tatkräftige Unterstützung: Pharrell Williams und Ellen DeGeneres stehen für die Liebe ein

Für den zweiten Clip holte sich das Ratner-Gaga-Duo Superstars wie Pharrell Williams und Moderatorin Ellen DeGeneres vor die Linse. Sie verraten euch im Video, was Liebe für sie bedeutet. Schon jetzt ein herzerwärmdes Projekt: Weitere Infos dazu schlummern momentan noch im Dunklen. Um Licht in das Projekt zu bringen, halten wir euch selbstverständlich auf dem Laufenden. Bis dahin erfahrt ihr über #lovein3words und #theLoveProject2017 alle Neuigkeiten in den sozialen Netzwerken.

▶ Mehr Videos von Lady Gaga ansehen

Lady Gaga Album "Joanne"

▶ bei iTunes

▶ bei Saturn



▶ bei Mediamarkt

▶ bei Amazon

▶ bei Spotify