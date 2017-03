"Let's party in the desert!" - mit diesen Worten verkündete Lady Gaga die wohl froheste musikalische Botschaft des Tages: Mother Monster, die gerade noch mit ihrer Superbowl-Performance für Staunen sorgte, ist Headliner des diesjährigen Coachella Festivals, das vom 14. bis 23. April 2017 statt findet.

Kendrick Lamar, Lady Gaga und Radiohead headlinen im Coachella Valley

Es ist das Festival der Superlativen: Seit 1999 ist das Coachella Festival im kalifornischen Coachella Valley jedes Jahr an zwei aufeinander folgenden Wochenenden im April der Ort, auf den die ganze Musikwelt schaut. Denn hier performen die legendärsten Bands der Welt, die heißesten Newcomer und die gehyptesten DJs, während vor und hinter den Bühnen It-Girls und Supermodels die Fashiontrends von morgen setzen. Dieses Jahr werden am Freitag Radiohead, am Samstag Lady Gaga und am Sonntag Kendrick Lamar das Headline-Zepter in die Hand nehmen und die Stimmung im Tal der Colorado-Wüste zum Kochen bringen.

