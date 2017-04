Beim diesjährigen Coachella Festival hatte Lady Gaga ein Ass im Ärmel: Die US-Popsängerin trat am 15. April 2017 als Headliner beim Festival der Superlativen in Kalifornien auf. Dabei sang sie altbekannte Hits wie "The Edge of Glory", "Poker Face" oder auch "Million Reasons". Doch Gaga überraschte ihre Fans auch mit ihrem brandneuen Song "The Cure". Sie habe es lange geheim gehalten, dass sie wieder im Studio sei, sagte sie ihren Fans und kündigte gleich darauf an, dass der Song ab sofort auf den bekannten Onlineplattformen erhältlich sei. Unter den Zuschauern befanden sich auch jede Menge Promis: Katy Perry, Rihanna und Wiz Khalifa ließen es sich nicht nehmen, die spektakuläre Bühnenshow der Mother Monster zu erleben.

Find the mural in the desert and get something special only 250 available! Shot and designed by @l_o_b_s_t_e_r_e_y_e Ein Beitrag geteilt von xoxo, Gaga (@ladygaga) am 14. Apr 2017 um 12:45 Uhr

Vom Coachella Festival direkt ins Ohr

"The Cure" ist eine glitzernde Synthie-Pop-Nummer, die direkt ins Ohr geht. Produziert wurde der Track gemeinsam mit DJ White Shadow, mit welchem Gaga bereits im Jahr 2013 für ihr Album "Artpop" zusammenarbeitete. "The Cure" klingt ganz anders, als die Songs von Gagas aktuellem Album "Joanne", auf dem sie sich der Country-Musik zuwandte. Die neue Single klingt schon jetzt wie der Sommerhit 2017.

Thank you @Coachella! See you next weekend! Ein Beitrag geteilt von xoxo, Gaga (@ladygaga) am 16. Apr 2017 um 15:47 Uhr

Hier "The Cure" live vom Coachella anhören

Während ihrer abwechslungsreichen Show gab es jede Menge Outfitwechsel und dutzende Tänzer unterstützen sei bei der fulminanten Live-Performance. Wer nicht live vor Ort sein konnte, hatte die Möglichkeit, per Stream von Zuhause aus mitzufeiern. Am nächsten Wochenende werden Lady Gaga und Co. erneut beim Coachella Festival auf der Bühne stehen und ihre Auftritte wiederholen.

Lady Gaga Single "The Cure"

