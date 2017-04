Wer hätte gedacht, dass Prinz William und Lady Gaga eine gemeinsame Leidenschaft verbindet: Beide setzen sich für einen offeneren Umgang mit psychischen Erkrankungen ein. Dafür arbeiten sie bereits an eigenen Kampagen: Mother Monster präsentierte 2011 ihre Born This Way Foundation, in der sie vor allem junge Menschen unterstützt und ermutigt für eine bessere Welt zu kämpfen. William setzt sich gemeinsam mit seiner Frau Kate und seinem Bruder Harry mit der Kampagne Heads Together für Menschen mit psychischen Krankheiten ein. In ihrem gemeinsamen Video-Telefonat sagte Gaga, dass man alles unternehmen müsse, um das Thema zu enttabuisieren:

Lady Gaga und William kämpfen für mehr Offenheit

Seht sie Popsängerin in ihrer Küche und den Prinzen in seinem Arbeitszimmer und erhascht im emotionalen Video-Chat sehr private Einblicke. Beide sprechen offen über das Thema, das sie auch beide persönlich betrifft: "Auch wenn es hart war: Das Beste, was mir während meiner psychischen Krankheit passieren konnte, war mit anderen darüber zu reden. Ich habe das Gefühl, dass wir uns nicht mehr verstecken sollten. Stattdessen sollten wir anfangen, darüber zu reden. Das ist genau das, was wir jetzt brauchen", sagt Lady Gaga. Sie hatte im vergangenen Jahr in einem offenen Brief erklärt, an einer posttraumatischen Belastungsstörung zu leiden.

William lädt Lady Gaga zu einem Treffen ein

Der britische Thronfolger stimmt Lady Gaga zu: "Absolut. Es wird Zeit, offen über dieses Thema zu reden. Psychische Gesundheit ist, genau so wie körperliche Gesundheit, ein Thema das jeden betreffen kann. Es ist völlig normal darüber zu reden. Sie unterscheidet sich nicht von der körperlichen Gesundheit. Niemand sollte sich dafür schämen, sondern das Gespräch mit Freunden oder einem Familienmitglied suchen können. So etwas kann wirklich den Unterschied ausmachen." William drückte seine Bewunderung für Lady Gagas offenen Umgang mit der Krankheit aus. Er lud die Sängerin zu einem Treffen in London ein, um darüber zu sprechen, wie man das Problem weiterhin zusammen angehen könne.

