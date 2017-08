Am 1. August 2017 feierte Lady Gaga den mit Spannung erwarteten Tourstart ihrer "Joanne"-Tournee im kanadischen Vancouver. Schon im Vorfeld wurden Gerüchte um den Umfang der Produktion und das Stage-Design laut - und Lady Gaga enttäuschte ihre Fans nicht: 22 Songs umfasste die Setliste, aufgeteilt in sechs Akte, dargeboten mit einer gewohnt spektakulären Bühneperformance. Lady Gaga begeisterte mit ihrem neuen Album "Joanne" ebenso, wie mit den liebgewonnenen Klassikern "Poker Face", "Born This Way" und "Just Dance". Kein Wunder, dass das restlos ausverkaufte Konzert vom Publikum frenetisch gefeiert wurde.

Lady Gaga kommt im Herbst 2017 nach Deutschland

Dass Mother Monster eine Verwandlungskünstlerin ist, wissen wir seit Langem - und lieben sie dafür. Pünktlich zum Auftakt ihrer Welttournee überraschte uns die "John Wayne"-Sängerin nun erneut: Statt ihres Cowgirl-inspirierten Joanne-Looks, sehen wir die Lady nun wieder mit bunter Mähne und schillerndem Make Up. Wie wir auf ihrem Instagram-Account beobachten können, macht sich die Pop-Ikone außerdem schon ordentlich für die kommenden Wochen auf Tour warm. Jetzt geht es erst einmal weiter quer durch die USA, bevor Lady Gaga im September und Oktober 2017 für drei Konzerte nach Deutschland kommt. Hier sind alle Konzerte für euch im Überblick:

29. September 2017, Hamburg, Barclaycard Arena

26. Oktober 2017, Berlin, Mercedes-Benz-Arena

28. Oktober 2017, Köln, Lanxess Arena

Lady Gaga Album "Joanne"

▶ bei iTunes

▶ bei Saturn



▶ bei Mediamarkt

▶ bei Amazon

▶ bei Spotify