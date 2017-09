Lady Gaga scheute sich bekanntlich nie, ihre Persönlichkeit offen zu zeigen. Gerade für ihre Little Monsters ist die Sängerin, die aktuell mit ihrem Album "Joanne" auf Welttournee ist, ein Star zum anfassen. Jetzt geht sie mit einem eigenen Netflix-Original noch einen Schritt weiter: In ihrer Dokumentation "Gaga: Five Foot Two" teilt sie ab dem 22. September 2017 sehr intime Momente mit ihren Zuschauern. Ein erster Trailer sorgt nun für Spannung und Vorfreude.

"Gaga: Five Foot Two" ist ein grundehrlicher Seelenstriptease

Es ist Stefani Germanotta, von der diese Dokumentation handelt. Von dem Menschen hinter der Performerin, dem Menschen hinter den unzähligen Rollen in die sie mühelos schlüpft. Bereits der erste Trailer zeigt, was da heißt - denn er zeigt Aufnahmen, die aufrüttelnder kaum sein könnten. Auf Momente der Freude folgen Momente körperlicher Erschöpfung und Zerbrechlichkeit. Aufnahmen aus dem Studio fügen sich an Bilder einer schmerzhaften Operation, die sich die "John Wanye"-Sängerin unterziehen musste.

Berührende Teaser zu "Gaga: Five Foot Two" auf Gagas Instagram

In den Teaser-Videos der Doku, die die Sängerin auf ihrem Instagram-Profil postete, hört man sie weinend am Telefon. "All diese Leute werden mich verlassen. Erst werde ich von allen angefasst und alle wollen mit mir reden und danach bin ich mutterseelenallein", hört man sie schluchzen. "Ich entschied mich, nicht die ganze Dokumentation anzusehen", hört man sie in einem anderen Teaser-Clip sagen.

Ihr offener Umgang mit Schwäche macht Andere stark

"Ich bin ein Ausdruck meines Schmerzes. Ich bekam mit Lady Gaga jemanden, der stärker war als ich. Mich neu zu erfinden, half mir meine Depressionen und Ängste zu bekämpfen", sagte die Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Stefani Germanotta heißt, einmal über sich. "Mit dem nach Außen tragen ihrer eigenen Zerbrechlichkeit macht sie jetzt Andere stark", trifft es Talkshow-Legende Oprah Winfrey auf den Punkt.

