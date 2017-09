Lady Gaga teilte ihren Fans am 18. September 2017 in einem sehr persönlichen Post auf Instagram mit, dass sie sich zurzeit in ärztlicher Behandlung befinde. Ihre "Joanne"-Welttournee muss die "John Wayne"-Sängerin daher leider unterbrechen. Veranstalter Live Nation bestätigte nun, dass die Europa-Konzerte ebenfalls betroffen sind und schätzungsweise bis Anfang 2018 verschoben werden. Diese hätten am 21. September 2017 in Barcelona beginnen und mit einem Auftritt am 28. Oktober 2017 in Köln enden sollen. In ihren ehrlichen Worten richtet sich Lady Gaga mit Kampfgeist an ihre Fans und will für euch später eine Tour abliefern, die besser nicht sein könnte. Uns ist jedenfalls keine Wartezeit zu lang, um Mother Monster wieder gesund und munter im Rampenlicht zu sehen. Wir wünschen ihr bis dahin gute Besserung.