Vor Kurzem durften wir euch bereits verraten, dass Lana Del Rey ein wunderbares Feature mit The Weeknd veröffentlicht hat. "Lust For Life" ist nicht nur die aktuelle Single der US-Musikerin, sondern gleichermaßen der Titelsong ihres neuen, inzwischen dritten Albums, das noch kein Veröffentlichungsdatum hat. Nun hat Lana Del Rey auch das Cover ihrer neuesten Platte bei Facebook gezeigt. Wie schon im Video zu "Love" sehen wir die New Yorkerin wieder bezaubernd lächelnd mit Blumen im Haar:

Außerdem veröffentlichte Lana Del Rey ein weiteres Video bei Facebook, das sie einmal mehr von ihrer künstlerischen Seite zeigt. Im Clip erklärt sie angenehm metaphorisch und wunderschön verbildlicht, wie ihr neues Album entsteht, wie sie sich dabei fühlt und auf was wir uns freuen dürfen. Hier könnt ihr den Clip sehen. Weitere Informationen verraten wir euch in Kürze.

Lana Del Rey Single "Lust For Life feat. The Weeknd"

