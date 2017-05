Gemeinsam mit einem kleinen Brief an ihre Fans veröffentlichte Lana Del Rey ihren neuen Song "Coachella - Woodstock In My Mind". "Es ist so ein Segen, Musik machen zu dürfen - und dabei auch noch die Freiheit zu haben, Lieder über Themen zu schreiben, die mich in Echtzeit bewegen", schreibt sie darin. Sie erklärt, dass sie "Coachella - Woodstock In My Mind" im vergangenen Monat auf dem Rückweg vom besagten Festival-Highlight geschrieben habe. "Ich hoffe er gefällt euch", schließt sie ihre Zeilen ab. Oben im Player könnt ihr reinhören und euch selbst ein Bild des Songs machen.

Ganz nebenbei weißt Lana Del Rey im Brief auch noch darauf hin, dass in Kürze das Musikvideo zu ihrem The Weeknd-Featuring "Lust For Life" erscheint. Den Titelsong ihres neuen Albums veröffentlichte sie bereits im April 2017. Zuvor hatte sie mit dem Track "Love" schon einen ersten Vorboten ihres neuen Materials präsentiert. Wann ihr "Ultraviolence"-Nachfolger genau erscheint, ist derzeit noch nicht bekannt. Allerdings hat die US-Musikerin bereits das Artwork der Platte veröffentlicht. Wir informieren euch, sobald es etwas Neues gibt.

Lana Del Rey Single "Coachella - Woodstock In My Mind"

▶ Bei iTunes

▶ Bei Amazon

▶ Bei Spotify