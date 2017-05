Lang angekündigt und mit Spannung erwartet: Lana Del Rey und The Weeknd haben das Musikvideo ihres Features "Lust For Life" veröffentlicht. Darin entführen sie euch - wie schon im vorab gezeigten Audio-Video zum Song - weit über die Dächer von Los Angeles. Auf dem weltberühmten Hollywood Sign, auf das Lana im Zusammenhang mit ihrem neuen Album einen besonderen Schwerpunkt legt, turteln die beiden was das Zeug hält. Freut euch auf einen epischen Clip - ganz im Stil, den wir von Lana Del Rey lieben gelernt haben. Wann das neue Album der US-Musikerin erscheint, das ebenfalls den Namen "Lust For Life" trägt, ist noch nicht bekannt. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Lana Del Rey Single "Lust For Life feat. The Weeknd"

