Es ist offiziell: Lana Del Rey veröffentlicht ihr neues Album "Lust For Life" am 21. Juli 2017. Hieraus zeigte sie bereits den Song "Love", das Lied "Coachella - Woodstock In My Mind" und den Titeltrack "Lust For Life" gemeinsam mit The Weeknd. Dass sich auf ihrer fünften Platte noch weitere Featurings verbergen, hat die US-Musikerin nun bei Facebook bekannt gegeben. Die 16 Songs umfassende Tracklist liest sich wie folgt:

Diese Songs sind auf Lana Del Reys Album "Lust For Life"

01. Love

02. Lust For Life feat. the Weeknd

03. 13 Beaches

04. Cherry

05. White Mustang

06. Summer Bummer feat. A$AP Rocky & Playboi Carti

07. Groupie Love feat. A$AP Rocky

08. In My Feelings

09. Coachella - Woodstock In My Mind

10. God Bless America - And All the Beautiful Women In It

11. When The World Was At War We Kept Dancing

12. Beautiful People Beautiful Problems feat. Stevie Nicks

13. Tomorrow Never Came feat. Sean Ono Lennon

14. Heroin

15. Change

16. Get Free

"Lust For Life": futuristisch und retro gleichermaßen

"Ich hab meine ersten vier Alben für mich gemacht, aber dieses hier ist jetzt nur für meine Fans. Ich hoffe, dass es genau in die Richtung geht, in welche wir uns alle - wie ich glaube - entwickelt haben", kommentiert Lana Del Rey "Lust For Life". Zusammengearbeitet hat die Künstlerin wieder mit ihren Langzeitmitstreitern Rick Nowels und Emilie Haynie. Sie erschufen einen Klangkosmos, der gleichzeitig futuristisch und retro anmutet.

Lana Del Rey Album "Lust For Life"

▶ Bei Apple Music

▶ Bei iTunes