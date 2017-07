"Groupie Love feat. A$Ap Rocky" (Audio)

Es wird konkret: Nachdem Lana Del Rey die Tracklist ihres neuen Albums veröffentlicht hat, folgen nun zwei weitere Tracks aus "Lust For Life": Die US-Musikerin präsentiert "Groupie Love" und "Summer Bummer" - zwei Featurings, die zu überzeugen wissen. Beide Tracks erscheinen mit der Unterstützung von A$AP Rocky - einem alten Bekannten der US-Musikerin. Erinnern wir uns zurück an das Jahr 2012: Da erschien das Video zu "National Anthem" aus Lanas Debüt "Born To Die" - mit einem Gastauftritt von A$AP als schwarzer John F. Kennedy.

"Summer Bummer feat. A$Ap Rocky & Playboi Carti" (Audio)

Zu den beiden 2017er Tracks gibt es noch keine Musikvideos - zwei Audio-Clips geben euch aber einen ersten Eindruck von "Groupie Love" und "Summer Bummer". Sie wurden in Zane Lowes Beats1-Radioshow auf Apple Music vorgestellt. Vorher zeigte Lana Del Rey bereits die Songs "Love", "Coachella - Woodstock In My Mind" und den Titeltrack "Lust For Life feat. The Weeknd". Alle 16 neuen Lieder gibt's ab dem 21. Juli 2017 in voller Länge zu hören.

Lana Del Rey Album "Lust For Life"

