"Ich habe mehr Spaß im Leben als vor Jahren", verriet Lana Del Rey kürzlich in einen Interview - und das kann man hören: Mit "Lust For Life" veröffentlicht die US-Musikerin am 21. Juli 2017 ihr fünftes Studio-Album - und schlägt darauf völlig neue Töne an. Wie der Titel ihres Longplayers bereits verrät, geht es in den 16 Songs vordergründig um die Lust am Leben - aber auch die politische Haltung der 32-jährigen Elizabeth "Lizzy" Grant findet Platz.

Lana über sich selbst: "Ich habe mich gut entwickelt, was das Gesamtglücksgefühl angeht"

Groupie Love feat. A$AP Rocky (Audio-Video)

Aber eins nach dem anderen: Lebensfreude und Lana Del Rey? Richtig, wir sprechen hier von der Sängerin, die in 2011 mit ihrem selbstgedrehten Clip zum späteren Nummer-1-Hit "Video Games" zum Internet-Star wurde. Das dazugehörige Album-Debüt nannte sie "Born To Die" - sechs Jahre später heißt es nun "Lust For Life". Auf dem Album-Cover zeigt sie sich mit strahlendem Lächeln: "Ich habe mich gut entwickelt, was das Gesamtglücksgefühl angeht", kommentiert sie.

Lana über die politische Lage in den USA: "Wo ist sie nur hin, die goldene Hippiezeit?"

Coachella (Woodstock In My Mind) (Audio-Video)

Trotz aller Lebenslust lässt die politische Lage in den USA auch Lana Del Rey nicht unberührt: "Ich würde mir so sehr eine friedliche, lockere Zeit wünschen, darüber spreche ich zum Beispiel im Song 'Coachella (Woodstock On My Mind)'", verrät sie. Und weiter: "Wo ist sie nur hin, die goldene Hippiezeit? Stattdessen gibt es bedrohliche Szenarien und Trump gießt immer weiter Öl ins Feuer. Ich hoffe nur, dass nichts ernsthaft schiefgeht in den nächsten dreieinhalb Jahren."

Lanas Lyrics in einem ihrer neuen Songs: "Ist das das Ende von Amerika?"

"Love" (Musikvideo)

Und so singt sie im ersten Vorab-Track "Love" davon, dass die Welt den Jungen und Verliebten gehöre, dies jedoch kein Grund sei, sie zu zerstören. In "When The World Was At War We Kept Dancing" ist sie noch deutlicher und fragt: "Is it the end of America?" Im romantischen Titeltrack geht es hingegen ganz unpolitisch um die schönste Nebensache der Welt: Im "Lust For Life"-Musikvideo sehen wir Lana und Feature-Partner The Weeknd auf dem H des Hollywood-Signs sitzen und von der Liebe singen.

"Sean war sofort dabei"

"Lust For Life" (Musikvideo)

Natürlich gibt es auf "Lust For Life" auch Ausnahmen, in denen Lana wieder in ihre alte Melancholie verfällt. "Summer Bummer" könnte man zum Beispiel als die Fortsetzung von "Summertime Sadness" sehen - inklusive der Rapper A$AP Rocky und Playboi Carti. Besonders wird es auf "Tomorrow Never Came" - einer Hommage an "Tomorrow Never Knows" der Beatles. "Ich erzähle in dem Lied von meiner Idealvorstellung einer Beziehung", erklärt Lana Del Rey, "John Lennon und Yoko Ono nenne ich als Beispiel." Passend dazu ist ihr Sohn Sean Ono Lennon an ihrer Seite.

Lana über Fleetwood-Mac-Legende Stevie Nicks: "Ich war richtig nervös, als sie ins Studio kam"

"Summer Bummer feat. A$AP Rocky & Playboi Carti" (Audio-Video)

Außerdem wollte Lana Del Rey neben The Weeknd und Co. unbedingt eine Frau auf ihrem Album haben - und so kam Fleetwood-Mac-Legende Stevie Nicks in die Klavierballade "Beautiful People Beautiful Problems". "Ich war richtig nervös, als Stevie ins Studio kam", erinnert sich Lana Del Rey. "Sie ist eine so wunderbare Sängerin." Der letzte Song, den Lana schließlich für "Lust For Life" geschrieben hat, heißt "Change": "Die vier Worte, die ich im Refrain singe, sagen im Grunde schon alles: Ehrlich, fähig, schön und stabil. So will ich werden", fasst sie zusammen.

Lana Del Rey Album "Lust For Life"

