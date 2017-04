Sie haben es wieder getan: Gangsta-Nancy-Sinatra Lana Del Rey und Starboy The Weeknd veröffentlichen mit "Lust For Life" einen weiteren gemeinsamen Song. Bei dem gefühlvollen Lied handelt es sich aber nicht um irgendein Feature, sondern um den Titeltrack des mit Spannung erwarteten neuen Lana Del Rey-Albums. Oben im Player seht ihr das mit viel Liebe zum Detail produzierte Audio-Video, in dem wir Lana und Abel auf dem Hollywood Sign turteln sehen können.

Lana Del Rey und The Weeknd arbeiteten schon häufiger zusammen

Die "Videogames"-Hitmakerin und der "I Feel It Coming"-Star haben schon häufiger gemeinsame Tracks veröffentlicht, die bislang aber nur auf Longplayern von The Weeknd zu finden waren. Ihr Feature "Prisoner" erschien auf "Beauty Behind The Madness", während "Stargirl" auf seinem aktuellen Album "Starboy" zu hören ist. Mit "Lust For Life" legen die beiden Musiker nun nach und erhöhen die Neugier auf Lana Del Reys neues Album, das in 2017 erscheinen soll.

Lana Del Rey Single "Lust For Life feat. The Weeknd"

