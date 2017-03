Paul Klein, Les Priest und Jake Goss kommen nach Deutschland: Das unter dem Namen Lany bekannte Trio aus L.A. veröffentlicht seit 2014 Musik und macht sich im März 2017 auf den Weg nach Europa, um seine großartige Musik auch live zu präsentieren. Hierzulande sind die Jungs in Köln, Hamburg und Berlin zu sehen, außerdem wird die Band in vielen weiteren europäischen Städten wie Zürich, Brüssel und Paris auftreten. Neben gefeierten Gigs bei etlichen großen Festivals wie Reading, Leeds und Bonnaroo, konnten Lany bereits im Vorprogramm von Twin Shadow, Halsey und Oh Wonder glänzen und zudem ihre erste Headliner-Tour durch die USA komplett ausverkaufen. Alle Tour-Termine gibt es hier im Überblick. Tickets sind bei Eventim erhältlich.