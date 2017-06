Das amerikanische Trio Lany veröffentlicht das mit Spannung erwartete Debütalbum: Die Platte heißt wie ihre Schöpfer "Lany" und erscheint mit 16 Songs am 30. Juni 2017. Neben zahlreichen neuen Stücken hört ihr hierauf natürlich auch ihren Hit "ILYSB". Und wie klingt der Rest? Frontsänger Paul Klein, Keyboarder/Gitarrist Les Priest und Drummer Jake Goss versprechen moderne Pop Vibes und natürlich jede Menge gute Musik.

Vorboten für "Lany": " ILYSB" und "Good Girls"

ILYSB (Official Video)

Der Ursprung ihres Erfolgs findet sich in der ersten Single "ILYSB", die sie unter Eigenregie in ihrem kleinen Homestudio in Nashville aufnahmen. Danach folgte der tanzbare Track "Good Girls", in dem der Lead-Sänger über seine Ex singt. Das Video zu "Good Girls" baut auf dem Clip von "ILYSB" auf und erzählt eine Geschichte über unerwiderte Liebe und Enttäuschung. Die beiden Songs zeigen euch auf jeden Fall in welche musikalische Richtung das gesamte Debüt-Album geht.

Good Girls (Official Video)

Lany live in Deutschland

Lany bringen ihr Debütalbum Ende 2017 für vier Konzerte nach Deutschland. Live zu erleben ist der Mix aus Pop, R&B und Electronica in München, Köln, Hamburg und Berlin.

LANY auf Tour:

30.11.2017 München, Strom

16.12.2017 Köln, Yard Club

19.12.2017 Hamburg, Uebel & Gefährlich

20.12.2017 Berlin, Festsaal Kreuzberg

Lany Album "Lany"

