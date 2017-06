Von Oslo in die Welt: Ab dem 2. Juni 2017 ist das Album "Chapter One" des norwegischen Duos Lemaitre erhältlich, aus dem ihr bereits den Track "Higher feat. Maty Noyes" kennt. 2010 entschieden sich die Freunde Ketil Jansen und Ulrik Denizou Lund, fortan gemeinsam Musik zu machen. Elektronisch sollte sie sein - und gesagt, getan: Seitdem sind sie unter dem Namen Lemaitre unterwegs.

Higher (Audio Video)

Große Vorbilder und ein eigener Sound

Lemaitre machen fein abgestimmten Electro-Dance-Pop, der gute Laune macht. Zu Ketils und Ulriks musikalischen Vorbildern zählen Justice, Daft Punk und Phoenix - und das ist unüberhörbar. Dennoch haben Lemaitre, die ihren Bandnamen übrigens tatsächlich an den belgischen Astrophysiker und Urknall-Theoretiker Georges Edouard Lemaître angelehnt haben, einen ganz eigenen Sound: Bei ihnen treffen Vocals auf Dub-Effekte, Gitarrenklänge und housige Beats. Mit "Chapter One" dürfen wir uns nun nach mehreren EPs - unter Anderem "Relativity by Nite" und "The Friendly Sound" - endlich auf eine Platte in Albumlänge freuen.

Lemaitre Album "Chapter One"

