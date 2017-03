Das Jahr 2017 startet mit guten News für Lena-Fans: Die Künstlerin wird nicht nur bei der aktuellen Staffel von Sing meinen Song - Das Tauschkonzert mit The BossHoss teilnehmen und so vermehrt im TV zu sehen sein, sondern es bahnt sich auch musikalisch Neues an. Via Social Media hat Lena bereits angekündigt, eifrig an ihrem neuen Album zu arbeiten. Im Dezember könnt ihr die ersten neuen Songs dann auch live erleben.

Erlebt Lena im Winter 2017 live

Insgesamt sechs Konzerte in Deutschland stehen bereits fest, an denen Lena mit ihrer Band die Bühnen mit neuen und vielleicht auch einigen bekannten Stücken wie "Wild And Free" und "Beat To My Melody" bespielen wird.

Alle Lena Termine 2017 seht ihr hier im Überblick:

13.12.2017 Hannover, Capitol

14.12.2017 Berlin, Huxleys Neue Welt

15.12.2017 Stuttgart, Im Wizemann

17.12.2017 Hamburg, Große Freiheit

18.12.2017 Frankfurt, Batschkapp

19.12.2017 Köln, Gloria-Theater