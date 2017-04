Das Warten hat ein Ende: Lena hat bereits vor einiger Zeit via Social Media angekündigt, aktuell an ihrem neuen Album zu arbeiten und gab erste Tourtermine für Dezember 2017 bekannt. Nun veröffentlicht die Sängerin, die demnächst bei Sing meinen Song im TV zu sehen ist, einen neuen Song: "Lost In You" ist der erste Vorbote zu neuer Musik von Lena!

"Lost In You": Vom Gefühl, sich in der Liebe zu verlieren

"Ich hatte einfach Lust euch zu zeigen woran ich gerade arbeite, ein musikalisches Lebenszeichen von mir geben und meine Freude an der Musik mit euch teilen! Wenn euch der Song gefällt, teilt ihn und erzählt euren Freunden davon - ich feiere mit dem Song das Gefühl mich in der Liebe zu verlieren", schreibt Lena über den neuen Track via Social Media.

Lena Song "Lost In You"

