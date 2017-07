Nach dem unglaublichen Start, den seine Debütsingle "Bruises" hingelegt hat, legt Lewis Capaldi nun mit seiner wunderschönen neuen Single "Lost On You" direkt ein weiteres herzzerreißendes Stück nach.



Lewis' Songwriting ist dabei brutal ehrlich und intim, etwas, das sehr selten ist im Jahre 2017 und wahrscheinlich die Erklärung für seinen bisherigen Erfolg: "I've just been totally confused, watching 'Bruises' grow day to day, it's been surreal.", wie der 20-Jährige berichtet. "All I want is to not release something completely shit, and the response to the tunes makes me feel like I'm doing okay so far."

Lewis Capaldi, Single "Lost On You"

