Strip That Down feat. Quavo (Lyric Video)

Die Sensation ist perfekt: Liam Payne wagt nach seinen One Direction-Bandkollegen Zayn Malik, Harry Styles und Niall Horan nun auch den großen Schritt: Mit "Strip That Down" veröffentlicht er gemeinsam mit Quavo vom Rapper-Trio Migos seine erste Solo-Single. Mitgeschrieben hat die Nummer als Ed Sheeran und den letzten Schliff bei den Lyrics gab es von Steve Mac.

Nackte Tatsachen im Video zu "Strip That Down"

"Strip That Down" ist Urban-Pop mit hypnotischen Synth-Sounds und mitreißendem Beat. Die "Strip That Down"-Lyrics verraten es schon: Es geht ziemlich heiß in diesem Track. Das unterstreichen auch die die ersten Teaser-Clips zum offiziellen Musikvideo auf Liams Facebook-Seite. So viel kann man schon sagen: Viel an hat der Pop-Sänger nicht gerade.

Liam Payne Single "Strip That Down feat. Quavo"

