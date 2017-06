Strip That Down (Live bei Jimmy Fallon's The Tonight Show)

Im Mai 2017 brachte One Direction-Mitglied Liam Payne seine erste Solo-Single auf den Markt. Am 21. Juli 2017 folgte das Solo-Debüt im US-Fernsehen mit "Strip That Down" bei Jimmy Fallon. In dessen The Tonight Show gab Liam den Song zum Besten, doch zuvor tischte Gastgeber Jimmy noch ein Spiel mit dem Namen "Secret Ingredient" auf. Zusammen mit den anderen Gästen des Abends, Vanessa Hudgens und Ashton Kutcher, musste Liam geheime Zutaten in Speisen erraten. Danach kündigt der US-Talkshowmaster "Strip That Down" euphorisch an und Liam Payne meistert den Auftritt perfekt - natürlich inklusive seines bekannten Mikrofon-Flips. Schaut oben noch mal rein.

Liam Payne Single "Strip That Down feat. Quavo"

▶ Bei Apple Music

▶ Bei iTunes

▶ Bei Google Play